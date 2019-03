Quella sulla Tav è una battaglia identitaria di M5s | non ideologica' | dice Fico

Luigi Di Maio minaccia Matteo Salvini sulla legittima difesa : "Quella legge non ci piace" : Una minaccia velata da parte del M5s sulla legittima difesa. A parlare è Luigi Di Maio, che spiega come il provvedimento voluto dalla Lega e Matteo Salvini "non entusiasma" i grillini. Spiega il capetto politico: "Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S - sottolinea Di M

'L'analisi ufficiale è solo Quella Ponti' - Toninelli sulla Tav - : Roma, 14 feb., askanews, - 'Io sono molto favorevole al dibattito. L'analisi costi-benefici è funzionale ad aprire un dibattito per capire se questi soldi sono spesi bene. L'analisi costi-benefici ...

Cardito - foto su manifesti non è Quella del bimbo ucciso di botte/ Nuova beffa per Giuseppe : dubbi sulla madre : Manifesto Giuseppe, bambino di sette anni ucciso di botte: la foto non è la sua. Sono ancora troppi i dubbi sull'omicidio di Cardito.

Salute - carni sostenibili sulla dieta Eat-Lancet : “Snatura Quella Mediterranea” : Un’arma di “distrazione di massa”, che “attacca i principi di base della nostra dieta mediterranea e mina le scelte alimentari personali”. A bollare così la ‘dieta universale’ amica della Salute dell’uomo e del pianeta presentata oggi dalla commissione Eat-Lancet, è Giuseppe Pulina, presidente di carni sostenibili. “Il report, presentato come l’ultima avanguardia della scienza nella ...

"Io e Quella scossa di Giovanna". Amadeus racconta tutto sulla moglie : Amadeus è ospite di Mara Venier a 'Domenica In' per promuovere lo show 'Ora o mai più' in onda su Rai 1 a partire da sabato 19 gennaio , contro 'C'è Posta per Te', . Il conduttore conquista con la sua ...

Ancora bufera sulla Ferragni : "Ma il senso di Quella giacca?" : Non c'è pace per Chiara Ferragni che, di nuovo, viene bersagliata dai suoi followers. Fino a qualche giorno fa è stata presa di mira per gli eccessi, anche un po' trash, della sua Luna di Miele alle ...