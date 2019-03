Prato | “prof incinta del suo studente di 14 anni” | indagata per violenza sessuale

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Un’insegnante dirisultapersu un suo allievo 14enne. Come riporta La Nazione, la docente, di circa 40 anni, sarebbe rimastae nei mesi scorsi è nato un bambino. L’inchiesta della procura die della squadra mobile è partita dopo una querela dei genitori del ragazzo, il quale conosceva l’insegnante: da lei andava a ripetizioni private. Il 14enne frequenta le scuole medie inferiori e all’epoca dei fatti ne aveva 13. Nei giorni scorsi si sono svolte delle perquisizioni a casa della docente. La procura di, confermando la vicenda, ha chiesto il massimo riserbo per non condizionare l’esito delle indagini.Il fatto che il padre del bimbo sia loper il momento è attribuito solo alle dichiarazioni dell’insegnante. Ma la Procura disporrà un esame del dna per accertare la paternità. Non cambierebbe niente ...

