Prato | insegnante indagata per violenza sessuale su un 14enne

tg24.sky

(Di sabato 9 marzo 2019) La docente sarebbe rimasta anche incinta e avrebbe avuto un bambino negli scorsi mesi. La Procura ha aperto un'inchiesta

Agenzia_Ansa : Insegnante indagata per #violenzasessuale su 14enne a #Prato. La donna avrebbe avuto un figlio dal ragazzo. La quer… - notiveri : L’insegnante di Prato indagata per violenza sessuale su un 14enne: La donna, dopo esser rimasta incinta, avrebbe de… - rep_firenze : Prato, insegnante indagata per violenza sessuale su alunno di 14 anni [news aggiornata alle 13:27] -