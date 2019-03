Napoli | sgominata la paranza dei bambini

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Gli eredi di Sibillo, coloro che, recentemente, sono stati citati nel romanzo di Saviano, "Ladei", sono in ginocchio.Il provvedimento cautelare prende in esame le condotte criminali dei giovani soggetti che, già pienamente organici al clan Sibillo all"epoca della latitanza dei fratelli Emanuele e Pasquale Sibillo, hanno preso il comando, quali referenti del clan, in seguito all"assassinio di Emanuele Sibillo e in seguito all"arresto di Pasquale Sibillo. In particolare le indagini degli agenti della Squadra Mobile hanno documentato la violenta contrapposizione sorta tra il clan Sibillo e il clan Buonerba-Mazzarella per acquisire la supremazia e il controllo degli affari illeciti sul territorio urbano di Forcella, della Maddalena, di via dei Tribunali e, più in generale, sull"area dei Decumani.Una notizia, quella relativa a questi arresti, che, forse, (il condizionale è ...

