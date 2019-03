Motorola Razr 2019 pieghevole | anticipazioni e uscita

Motorola Razr torna con un display flessibile - forse in estate : Motorola RAZR torna a vivere con un display flessibile entro la prossima estate. In realtà il nuovo smartphone pieghevole non ha ancora un nome, ma le immagini dei brevetti mostrano un device che ha una somiglianza netta con uno dei famosi modelli a conchiglia degli anni ’90 del secolo scorso. (Continua a leggere)L'articolo Motorola RAZR torna con un display flessibile, forse in estate è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Motorola Razr v3 - possibile ritorno in veste “smart” per il celebre telefono a conchiglia grazie ai display pieghevoli : Il Motorola RAZR v3 è stato uno dei cellulari più iconici degli anni 2000, grazie ad un design in grado di distinguerlo in modo netto dagli altri prodotti allora sul mercato mantenendo però lo stile “clamshell” (a conchiglia) dei più celebri dispositivi del marchio americano a partire dallo StarTAC; nato per contrastare il crescente predominio di Nokia in quel periodo, il v3 ha venduto oltre 130milioni di esemplari in tutto il ...

Anche i cinesi di Lenovo, che controllano Motorola, starebbero pensando di rilanciare un mitico modello di cellulare feature phone del recente passato.

Il vecchio Moto Razr di Motorola è stato uno dei prodotti più iconici della storia della telefonia cellulare. Grazie al suo design a conchiglia estremamente sottile nei primi anni 2000 ha conquistato i cuori di 130 milioni di persone diventando un best seller assoluto del settore. Non sorprende dunque l'indiscrezione riportata in queste ore dal Wall Street Journal, secondo la quale Lenovo — attuale proprietaria del marchio — starebbe per lanciare una nuova edizione dello storico telefono a conchiglia a dieci anni dagli ultimi pezzi venduti.