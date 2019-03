La beta di Android Q includerà più smartphone rispetto a quella di Android Pie

La community Android beta si trasferisce da Google+ a Reddit : Il gruppo Android Beta ha scelto quella che sarà la sua nuova piazza virtuale dopo la chiusura di Google+: stiamo parlando di Reddit L'articolo La community Android Beta si trasferisce da Google+ a Reddit proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie è pronto ad arrivare su OnePlus 3/3T - probabilmente in beta : Si avvicina il momento del rilascio, molto probabilmente in versione beta, di Android 9 Pie per OnePlus 3 e OnePlus 3T. L'articolo Android 9 Pie è pronto ad arrivare su OnePlus 3/3T, probabilmente in beta proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Android 9 2019 : dispositivi idonei e versione beta : Aggiornamento Android 9 2019: dispositivi idonei e versione beta Android 9: Aggiornamento 2019 i dispositivi idonei Vi abbiamo parlato già numerose volte dell’Aggiornamento che vedeva protagonista il sistema operativo Android oramai giunto alla versione 9 Pie. In questo articolo elencheremo nel dettaglio tutti i tipi di dispositivi idonei a ricevere l’Aggiornamento nel corso del 2019. Aggiornamento Android 9 2019: i nomi dei devices che ...

Servito in beta Android 9 Pie su Asus ZenFone Max Pro M1 - richiesta aggiornamento dal 1 marzo : Asus sa tenere fede alle sue promesse e oggi un nuovo device come l'Asus ZenFone Max Pro M1 inizia a ricevere Android 9 Pie. Certo, si sta parlando solo della beta dell'aggiornamento tanto atteso ma di natura pubblica e soprattutto propedeutica a quello che sarà poi il rilascio finale dell'update. L'annuncio del via alla beta per lo specifico dispositivo è giunto da Asus India. Per chi vorrà, da oggi 1 marzo, anche l'Asus ZenFone Max Pro M1 ...

Huawei Mate 9 - P10 - Nova 2S - HONOR 9 e V9 si aggiornano ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy A6 (2018) si accontenta della beta : Android 9 Pie bussa alla porta di un mucchio di smartphone. La versione stabile con la EMUI 9.0 arriva sugli Huawei Mate 9 e sui P10, oltre che su Nova 2S, HONOR 9 e V9; la versione beta arriva invece per Samsung Galaxy A6 (2018), ma solo in Corea per ora. L'articolo Huawei Mate 9, P10, Nova 2S, HONOR 9 e V9 si aggiornano ad Android 9 Pie, Samsung Galaxy A6 (2018) si accontenta della beta proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta 2.19.55 introduce il nuovo sistema di inviti ai gruppi per gli utenti Android : Un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di WhatsApp ha portato il numero di versione a 2.19.55 e mostra finalmente che il nuovo sistema di inviti ai gruppi è in fase di sviluppo anche per la versione Android. Quando la funzionalità verrà implementata in remoto sui dispositivi Android, troveremo una nuova opzione per i gruppi nelle impostazioni della privacy, dove potrete decidere chi può aggiungervi ai gruppi. L'articolo WhatsApp beta ...

Microsoft Edge (beta) : introdotta la modalità Picture-in-Picture su Android : Durante la giornata di oggi, la versione beta di Microsoft Edge per Android si è aggiornata sul Play Store di Google alla versione 42.0.22.3347. Changelog Disponibile la modalità PiP (Picture-in-Picture) per i video su i device con Android 8.0 e versioni successive. Fix di bug e miglioramenti generali. Link al download Microsoft Edge (Free, Google Play) ?

Join 2.1.0 beta consente di installare app Android locali su dispositivi remoti : Join è un'applicazione che permette di sincronizzare più dispositivi per scambiare facilmente pagine web, file e altro. Lo sviluppatore ha annunciato che l'app riceverà presto una funzionalità che trasferirà i file APK memorizzati localmente su altri dispositivi. L'articolo Join 2.1.0 beta consente di installare app Android locali su dispositivi remoti proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 e Nokia 6 ricevono Android 9 Pie - Samsung Galaxy A7 (2018) accoglie la beta della One UI : Tre smartphone abbracciano Android 9 Pie: Nokia 8 e Nokia 6 in versione stabile, per Samsung Galaxy A7 (2018) invece arriva la beta della Samsung One UI L'articolo Nokia 8 e Nokia 6 ricevono Android 9 Pie, Samsung Galaxy A7 (2018) accoglie la beta della One UI proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo : Xiaomi cerca beta tester per la Global beta : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che posseggono uno Xiaomi Redmi Note 5 o uno Xiaomi Redmi Note 6 Pro e che sono in attesa di saperne di più sull'aggiornamento ad Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo: Xiaomi cerca Beta tester per la Global Beta proviene da TuttoAndroid.

Più che apprezzabile la quarta beta di Android Pie sul Samsung Galaxy S8 : aggiornamento vicino : Emergono alcune indicazioni a dir poco interessanti in queste ore per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, in particolare per coloro che non vedono l'ora di provare l'aggiornamento Android Pie. Se da un lato dobbiamo fare i conti con una recente presa di posizione da parte del produttore, secondo cui dovremo attendere più del previsto per fare questo step (ve l'abbiamo riportata pochi giorni fa), allo stesso tempo oggi 15 febbraio arriva per ...

Marce ingranate per Xiaomi Mi 8 Lite : Android Pie beta sulla Global Version : Ci sono buone notizie per lo Xiaomi Mi 8 Lite, la Versione economica dell'attuale top di gamma del brand cinese, anche se ancora per poco (non è passata neanche un'ora da che vi abbiamo raccontato della presentazione dello Xiaomi Mi9, fissata per il 20 febbraio, nella stessa giornata dedicata ai Galaxy S10). Prima di andare in vacanza per il capodanno cinese, il team di sviluppo aveva fatto sapere ci sarebbe stato un importante aggiornamento per ...

Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con la versione Global beta : Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con l'; aggiornamento di MIUI 9.2.11 Global Beta, anche se si tratta di una versione rilasciata solo per i Beta tester. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con la versione Global Beta proviene da TuttoAndroid.