adnkronos

(Di sabato 9 marzo 2019) "Il Consiglio dei ministri puòdel Tav con un". Lo scrive su Facebook Luigi, parlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Cultura della Camera dei ...

LuigiGallo15 : Il consiglio dei ministri può fermare i bandi del TAV con un decreto. Il Presidente del Consiglio ha certificato c… - fattoquotidiano : MEGA-APPALTI TAV, IL GOVERNO NON SA COME FERMARE I BANDI Il Tesoro per l’ok ai bandi Telt. Toninelli chiede un altr… - gjscco : RT @sherlock5stelle: 'Fermare bandi Tav con decreto', l'idea del 5S Gallo : Il deputato: 'Se Salvini non vuole partecipare è chiaro che sa… -