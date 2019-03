Champions | Juve Atletico | le idee di Allegri per la formazione

Juventus - Dybala crede nella rimonta Champions e cita Muhammad Alì : Dopo la bella vittoria contro l'Udinese, la Juventus può finalmente concentrarsi solo ed esclusivamente sulla rimonta Champions. I bianconeri hanno quattro giorni per poter preparare nei dettagli la sfida contro l'Atletico Madrid. L'ambiente bianconero è carico e crede che la squadra di Massimiliano Allegri possa fare la grande impresa. A caricare il popolo juventino questa mattina ci ha pensato Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero, con un post ...

Juventus - k.o. Barzagli e De Sciglio. In Champions l'ipotesi della difesa a tre : Anche una morbidissima vittoria di campionato, come il 4-1 della Juventus con l'Udinese a Torino, centrata con una squadra inzeppata di riserve, può regalare qualche insegnamento per la partita delle ...

Juventus - il delirio di Allegri : “se dovessimo uscire dalla Champions non sarebbe un fallimento” : L’allenatore bianconero ha parlato dopo il successo sull’Udinese, soffermandosi anche sul prossimo impegno di Champions con l’Atletico Madrid Il successo con l’Udinese permette alla Juventus di approcciarsi in modo perfetto al match di Champions League con l’Atletico Madrid, con cui servirà una partita perfetta per ribaltare il 2-0 dell’andata. LaPresse/Fabio Ferrari Allegri resta fiducioso, ma deve fare ...

Juve - Allegri scaccia l'ossessione Champions : "Basta parlare di fallimento" : ... anche se lo Stadium è diviso, ieri i tifosi hanno contestato apertamente la curva ultrà che prosegue nel suo sciopero surreale, e qualche fantasma di Madrid si aggira ancora nel mondo bianconero. '...

Juventus - Allegri : "In Champions aspettative troppo alte" : Vittoria agile in campionato per la Juventus: 4-1 contro l'Udinese . Un successo che avvicina ulteriormente l'ottavo scudetto di fila dei torinesi. "Ci mancano 5 vittorie, indipendentemente da quello ...

Juve - Nedved : 'Allegri? Non dipende dalla Champions' - : Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato così del futuro di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match con l'Udinese. 'Ovviamente loro si sono incontrati ...

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

Juve - Nedved : 'Il futuro di Allegri non dipende dalla Champions' : Pavel Nedved , vicepresidente della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese: 'Devo dire che il pericolo c'è in queste partite prima della Champions. Ti costa qualcosa a livello di attenzione, però devo dire che noi dobbiamo vincere il ...

Juventus - De Sciglio ko : lunedì farà nuovi accertamenti - è in dubbio per la Champions : Questa mattina, dopo la rifinitura, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro l'Udinese. Nell'elenco che la Juventus ha reso noto sul suo sito internet, non figura il nome di Mattia De Sciglio. Il numero 2 bianconero ha accusato una distrazione muscolare e al momento è in dubbio in vista del match di Champions League di martedì. Mattia De Sciglio, nella giornata di lunedì, sarà sottoposto a nuovi ...

Godin - infortunio in allenamento : da valutare per Juve Atletico di Champions : A poche ore dalla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League dell'Allianz Stadium per Diego Simeone è di certo un problema di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Nel corso dell'allenamento di ...

Juventus - Peruzzi : 'I bianconeri possono ancora qualificarsi in Champions' : Questa sera, la Juventus sarà impegnata contro l'Udinese ma tutti i pensieri dei bianconeri sono inevitabilmente rivolti alla gara di martedì contro l'Atletico Madrid. A Torino tutti credono alla rimonta e le possibilità di passare il turno come ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa sono buone. Anche molti ex giocatori della Juve credono nell'impresa e fra questo c'è Angelo Peruzzi. L'ex portiere bianconero in una bella intervista a ...

Juventus - la probabile formazione contro l'Udinese : CR7 riposa in vista della Champions : Questa mattina, la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita di stasera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, infatti, ha deciso di non portare in ritiro i suoi ragazzi e dunque la squadra si è ritrovata stamani. Il tecnico livornese ha voluto concedere qualche ora in più ai suoi ragazzi visto che la prossima settimana ci saranno tanti impegni. Stasera Allegri farà un ampio turnover ...

Ottavi di Champions League : Juventus-Atletico Madrid - il 12 marzo su Sky Sport : Dopo la sofferta vittoria (1-2) a Napoli e la gara di questa sera con l'Udinese in campionato, la Juventus si concentrerà totalmente su quella che è la partita più importante di questa parte di stagione, cioè la gara di ritorno degli Ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, in programma a Torino alle 21,00 del 12 marzo. C'è da ribaltare lo 0-2 del "Wanda Metropolitano" e non sarà per niente facile, ma la corazzata bianconera ha il dovere di ...

Juve - test Udinese prima della Champions : Kean al posto di CR7 : Ragionamento comprensibile quello del tecnico, perché è chiaro che tutto il mondo Juve ha già la testa alla Champions League. Il titolo italiano infatti, per quanto importante, non basta più ad ...