Venezuela nel caos a causa del più imponente blackout della tori del Paese

Il Venezuela piomba nel buio - per Maduro è sabotaggio. In tilt l’aeroporto di Caracas : Il Venezuela e' piombato nel buio, e non solo metaforicamente: la rete elettrica del paese latinoamericano e' andata in tilt, riaccendendo la guerra di parole tra Washington, che accusa di "incompetenza" Nicolas Maduro, e Caracas, che ha accusato gli Stati Uniti di aver messo in atto un "sabotaggio". Il peggior blackout della storia del Venezuela ha colpito la capitale Venezuelana Caracas, incluso l'aeroporto Simon Bolivar, e la maggior parte ...

Venezuela - Guaidò rientrato nel paese per continuare liberazione : Il numero uno dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidò , è atterrato all'aeroporto della capitale Caracas , dopo aver lasciato il paese per 10 giorni per un tour dell'America Latina . Al suo ritorno ...

Vicepresidente Venezuelana : nel mondo Paesi indipendenti o sottommessi agli USA - : ... la seconda include Paesi come i nostri che si battono per il diritto di prendere decisioni in modo indipendente; la maggior parte degli Stati del mondo appartiene al secondo blocco". "Consideriamo ...

Nella crisi del Venezuela una famiglia perde tutto ma continua a salvare i gatti randagi : Negli ultimi anni il Venezuela è stato stretto in una crisi politica, economica e umanitaria gravissima che ha costretto migliaia di persone a fuggire all'estero per scappare dalla fame. Ma c'è chi ha deciso di rimanere e di pensare anche agli invisibili: ...

Venezuela - Governo ritira 8 tonnellate di oro : Si svuota il caveau del Venezuela . Secondo alcune indiscrezioni stampa, il Governo Venezuelano avrebbe ritirato almeno otto tonnellate d'oro dalla Banca Centrale del Paese per venderlo illegalmente ...

Cos’è successo nel weekend in Venezuela : Ci sono stati duri scontri al confine, dove gli aiuti umanitari statunitensi sono bloccati da Nicolas Maduro: in Colombia intanto oggi Juan Guaidó incontrerà Mike Pence

Venezuela - boom di malattie infettive portate da zanzare : 400mila casi di malaria solo nel 2017 : Maduro continua a respingere gli aiuti umanitari che arrivano dalla Colombia, ma in Venezuela la crisi, ormai, si è spinta molto oltre la mancanza di generi alimentari e medicinali. Secondo quanto scrive uno studio su Lancet Infectious Diseases nel paese è infatti emergenza per le malattie infettive portate dagli insetti e se non si interviene si rischia di perdere vent’anni di progressi del paese. Il Venezuela è stato infatti il primo ...

CAOS Venezuela/ Narcos - lo stato nello Stato che può far scoppiare una guerra : Mentre il Paese attende gli aiuti internazionali, non bisogna sottovalutare il peso che i Narcos, alleati del potere, hanno in VENEZUELA

Juan Guaidó - leader dell’opposizione Venezuelana - ha detto di provare «profondo sconcerto» per la decisione del governo italiano di non schierarsi nella crisi del Venezuela : Juan Guaidó, capo dell’opposizione Venezuelana che si è autoproclamato presidente del Venezuela, ha criticato il governo italiano sulla crisi Venezuelana, accusandolo di non prendere una posizione netta contro il presidente Nicolás Maduro e di non chiedere «con forza, libere elezioni,

Sala la tensione in Venezuela - Guaidò nel mirino del Tribunale che parla di “colpo di Stato”. Parolin - da S. Sede neutralità positiva : E' sempre alta la tensione in Venezuela. E se dal fronte governativo, il presidente Venezuelano Nicolas Maduro di tornare alle urne per le presidenziali non vuol sentirne parlare, dal fronte dell'opposizione, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim, non esclude un intervento militare Usa per estromettere Maduro e alleviare crisi umanitaria Caracas. Questa è l'aria che tira in un Paese, il Venezuela, devastato da tempo da una crisi ...

Venezuela nel caos : origine della crisi nel podcast di Focus Storia : L'economia, considerata fino agli anni Settanta tra le più ricche al mondo, è collassata e si vive una tragica crisi umanitaria. Focus Storia ne ha parlato con Marinellys Tremamunno, Giornalista e ...

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

Venezuela segnato da anni di crisi - così i 'Rich Kids' dei politici vivevano nell'oro tra eccessi e scandali : Il Venezuela da anni vive una crisi economica e politica. A fare da contraltare ci sono i "Rich Kids" Venezuelani. Giovani e facoltosi sono figli di politici locali che hanno ostentato negli anni la loro ricchezza sui social network. Tra loro c'è ...