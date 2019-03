Ucciso mentre danneggia una vetrina | 2 fermi a Crotone 

agi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Un uomo è stato, la scorsa notte, in pieno centro a Crotone. Secondo i primi riscontri, la vittima sarebbe Stefano D'Arca, crotonese, già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio è avvenuto nella zona dei portici, nei pressi di un esercizio commerciale.La Polizia, che conduce le indagini, ha ricostruito in poco tempo la dinamica ed ha fermato due persone con l'accusa di omicidio. Si tratterebbe di due persone legate tra loro da vincoli di parentela. I due avrebbero sparato dopo avere sorpreso D'Arcava ladi un locale. Le persone coinvolte sono, comunque, in Questura, sottoposte ad un lungo interrogatorio che possa permettere di ricostruire la dinamica dei fatti.

