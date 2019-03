Stipendio docenti e calendario scolastico europeo a confronto : Gli stipendi dei docenti italiani sono al di sotto della media europea. Per le comparazioni bisogna tener conto della differente durata dei calendari scolastici e del monte orario annuale di lezione. Stipendio docenti europei a confronto I dati Ocse del 2017 evidenziano che il nostro paese rimane al di sotto della media europea di oltre 1000 euro per lo Stipendio minimo e di oltre 7000 euro per quello massimo. Gli stipendi dei docenti della ...

Aumento Stipendio docenti 2019 : quando in busta paga e importo : Aumento stipendio docenti 2019: quando in busta paga e importo stipendio docenti 2019, l’Aumento sul cedolino C’è agitazione nel mondo della scuola. In molti lamentano che le promesse fatte a suo tempo dal governo non sono state mantenute. Si parla ovviamente dell’Aumento dello stipendio per i docenti, la cui attesa è stata vanificata con un incremento salariale piuttosto basso nel triennio 2019-2021. È vero che il nuovo ...

Aumento Stipendio docenti 2019 : quando in busta paga e importo : Aumento stipendio docenti 2019: quando in busta paga e importo C’è agitazione nel mondo della scuola. In molti lamentano che le promesse fatte a suo tempo dal governo non sono state mantenute. Si parla ovviamente di Aumento stipendio docenti, la cui attesa è stata vanificata con un incremento salariale piuttosto basso nel triennio 2019-2021. È vero che il nuovo governo ha rinnovato l’elemento perequativo introdotto nel CCNL 2016-2018, ma è ...