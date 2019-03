Secondo Berlusconi | un governo Salvini è possibile

agi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Nessuna crisi disulla Tav. Il premier Giuseppe Conte esclude che la situazione possa precipitare visto lo stallo sull'Alta velocità Torino-Lione e le posizioni che restano molto distanti tra Luigi Di Maio e Matteo. Ma Silviointravede uno spiraglio e ne approfitta subito: "Pronti a sostenere unguidato da", afferma. Quanto ai voti, nessun problema: "Molti nel Movimento 5 stelle sarebbero disponibili", sostiene il leader di Forza Italia.Scenario che Conte non prende nemmeno in considerazione, sebbene in serata il quadro cambi a causa del duro botta e risposta tra(che ha evocato apertamente la possibilità di staccare la spina) e Di Maio (che ha definito tali dichiarazioni un "comportamento irresponsabile"). Il premier si presenta in sala stampa di palazzo Chigi senza lasciar trasparire alcuna incertezza: "Continuo a ...

