Muffin Mimosa

(Di venerdì 8 marzo 2019)ingredienti per 12200 gr zucchero 100 gr olio di girasole 2 uova 170 gr yogurt greco 70 gr liquore allo zabaione 250 gr farina con lievito 5 cucchiai di lattePreparazioneMontare zucchero e olio, unire un uovo alla volta, poi lo yogurt, il liquore e da la farina, ho messo anche il latte per rendere più cremoso.Una volta freddi,togliere la parte superiore dele con l’aiuto di un coltello faremo degli incavi da cui ricavare il coperchio e sbriciolare l’impasto rimanente.Riempire gli incavi con panna montata zuccherata sistemare il coperchio ad ognied spalmare di crema anche la parte superiore.Accendere il forno a 180 gradi per 20-25 minuti.Fare raffreddare e coprire con le briciole che abbiamo ottenuto con la parte superiore precedentemente tolta.

