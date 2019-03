Lo shooter vecchia scuola Wrath | Aeon of Ruin si mostra in un video gameplay di 11 minuti

3D Realms presenta Wrath : Aeon of Ruin - nuovo shooter vecchia scuola creato col Quake engine : Se vi siete stufati degli FPS moderni e rimpiangente i classici come Quake e DOOM, allora i ragazzi di 3D Realms hanno quello che per voi. Parliamo di Wrath: Aeon of Ruin, un nuovo shooter in soggettiva realizzato col Quake engine.Come riporta VG247, il titolo è uno shooter dark fantasy pieno di antiche rovine, templi e sinistre foreste da esplorare, potrete seminare caos e distruzione con 9 armi, ognuna dotata di una modalità di fuoco ...