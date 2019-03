Lamborghini da corsa | Huracan Super Trofeo Evo Collector

Alex Belli - l’attore di “Centovetrine” a 111 km/h in Lamborghini nel centro di Sanremo. Poi pubblica il video della folle corsa su Instagram : L’attore Alex Belli, famoso per il ruolo di Jacopo Castelli in Centovetrine, è stato protagonista di una corsa folle nel centro di Sanremo. A bordo di una Lamborghini, Belli, in compagnia della ragazza, Delia Duran, ha raggiunto i 111 km/h. L’attore, tuttavia, non è stato “incastrato” da telecamere o forze dell’ordine. Semplicemente, ha postato il video della sua “impresa” su Instagram. Sul caso, ora, ...