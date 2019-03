Giorgio Pasotti | Il segreto dell’acqua e la sua confessione intima

lanostratv

(Di venerdì 8 marzo 2019) Verissimo:rompe il silenzio prima de Ildell’acqua Stasera andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova fiction Ildell’acqua. E il protagonista principale della serie,, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha voluto svelare il suo più grande desiderio. Quale? Il popolare attore, nella puntata già registrata in questi giorni, ma che andrà in onda domani pomeriggio, ha rivelato alla conduttrice:“Vorrei avere altri bambini, ma quando hai già alle spalle una storia con figli hai un po’ di timore in più. Vorresti far crescere un figlio in una famiglia che resista…”Insommade Ildell’acqua, dopo essersi separato dall’attrice Nicoletta Romanoff, ha voltato decisamente pagina, iniziando una nuova storia d’amore con un’altra donna, con la quale ...

