Chelsea Manning è stata incarcerata per essersi rifiutata di testimoniare su Wikileaks

Caso Wikileaks - Chelsea Manning torna in carcere : Chelsea Manning sul palco del Wired Next Fest Milano 2018 Chelsea Manning è stata arrestata di nuovo. L’attivista digitale e whistlebowler di alcune delle più importanti rivelazioni collegate al Caso Wikileaks , dovrà torna re in carcere , dopo avere scontato già sette anni per le incriminazioni collegate alle sue azioni di fonte giornalistiche. Lo confermano agenzia stampa e media statunitensi. L’ex analista dell’intelligence è stata arrestata ...

Chelsea Manning rischia di tornare in carcere per il caso WikiLeaks : Chelsea Manning sul palco del Wired Next Fest Milano 2018 Chelsea Manning, la whistleblower responsabile di alcune delle maggiori rivelazioni di WikiLeaks rilasciata nel 2017 dopo 7 anni di carcere, rischia di dover ritornare in prigione. Questa volta, però, non a causa dei crimini che le venivano imputati in relazione alle sue azioni come fonte giornalistica, ma per il suo rifiuto a comparire davanti al grand jury come testimone. Come ha ...