Alla scoperta del rilassante e randomico mondo dello speedrunning di Animal Crossing

(Di venerdì 8 marzo 2019) Dalle gare di corsa a quelle di cucina, c'è qualcosa di profondamente intrigante nel guardare degli esperti svolgere le attività quotidiane molto più velocemente di quanto noi abbiamo mai immaginato.Grazienuova popolarità di esuberanti eventi come "Awesome Games Done Quick", molti giocatori provenienti da tutto ilsi sono avvicinati allo, applicando un ticchettante cronometro ai propri giochi preferiti.Mentre orde di giocatori giovani e vecchi si muovono tra i tornelli virtuali di Twitch per guardare i runner famosi prendere parte ad eventi come l'Ocarina of Time "any percent" o per vederli collezionare tutte le 120 stelle in Super Mario 64, altri runner più piccoli stanno portando avanti la brutale logica delle run perfette al secondo all'interno di giochi che incoraggiano ben poco quest'atmosfera così competitiva.Leggi altro...

