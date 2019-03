A Ginevra con Massai - Dal V8 Ferrari ai benzina che funzionano come i diesel - VIDEO

Dacia a Ginevra con la serie speciale Techroad 2019 : Dacia ha scelto il Salone di Ginevra 2019 per presentare la serie speciale Techroad , un’edizione trasversale sui modelli Duster, Sandero, Logan MCV, Lodgy e Dokke. La serie speciale Techroad (o Ultimate a seconda del Paese) si rinnova con un look più dinamico, nuovi colori metallizzati rossi e grigi e adotta inserti rossi sia all’esterno (linee […] L'articolo Dacia a Ginevra con la serie speciale Techroad 2019 sembra essere il ...

A Ginevra con Massai - L'aerodinamica delle auto da corsa - VIDEO : Formula 1, WRC, Dakar ma non solo: al Salone di Ginevra sono presenti svariate auto mobili da corsa . Oltre a motori potenziati e interni spogliati di tutto il superfluo, nelle competizioni moderne un aspetto tecnico su tutti è diventato fondamentale: L'aerodinamica . Per scoprire tutti i segreti di alettoni, flic, splitter e deflettori abbiamo realizzato un VIDEO insieme all'ingegner Paolo Massai . A tutta downforce. Partendo dalla Toyota Yaris WRC ...

Porsche a Ginevra con 911 Cabriolet - 718 T e Macan S : Porsche lancia tre nuovi modelli sportivi in occasione dell’89° edizione del Salone di Ginevra . In evidenza la nuova 911 Cabriolet con motore posteriore, accanto alla 718 T, una sportiva concepita per il puro piacere di guida con motore da 300 CV posizionato centralmente, in veste Boxster e Cayman. A completare il trio di “debuttanti” è […] L'articolo Porsche a Ginevra con 911 Cabriolet , 718 T e Macan S sembra essere il primo su ...

Alfa Romeo Tonale - una concept che ha richiamato tutte le attenzioni del pubblico di Ginevra : Di montagna in Montagna, di passo in Passo, Alfa Romeo si accinge a probabilmente a definire i propri veicoli Suv-Crossover con i nomi di località montane Italiane. Oggi ha preso in prestito il nome di un altro passo Alpino molto famoso, il Tonale, per il nome del suo secondo SUV. Un modello che forse potrà essere anche più cruciale del suo fratello maggiore Stelvio, dal momento che entra in un segmento in continua espansione, con un ...