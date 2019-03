Tav | Palazzo Chigi | Sono emerse delle criticità

blogo

(Di giovedì 7 marzo 2019)Cosa è successo durante la riunione di stanotte ache si è conclusa con un nulla di fatto sulla Tav? I diretti interessati, complice anche l'ora tarda in cui hanno lasciato l'incontro, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma ci ha pensato stamattina una nota dia fornire qualche dettaglio in più e sottolineare che "che impongono un'interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto".La riunione è stata divisa in due parti. La prima "è stata dedicata ad approfondire l’analisi costi-benefici acquisita dal Mit, analisi che è stata illustrata dai componenti della Commissione Ramella e Beria". La seconda parte, invece, ha visto l'approfondimento di tutte le più ampie implicazioni di ordine politico, sociale ed economico del progetto Tav Torino-Lione. A cosa si è arrivati?All’esito del confronto si è convenuto che ...

Palazzo_Chigi : Riunione sulla Tav del 6 marzo, la nota della Presidenza del Consiglio: - DavidSassoli : Ore 4: da palazzo Chigi ancora nulla di fatto sulla Tav. Prevale il “forse”. Dopo la carnevalata del rapporto costi… - Agenzia_Ansa : #Tav, l'accordo non c'è. Palazzo Chigi: 'Emerse criticità, al vaglio la ripartizione degli oneri con Ue e Francia'… -