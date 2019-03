ilpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Marika Poletti,diper undi svastica, si èdal suo incarico. Poletti era da poco stata nominata responsabile dell’Ufficio di Gabinetto dell’assessore agli Enti locali Mattia Gottardi. Poletti ha 34

FabioMassi : RT @ilpost: Si è dimessa la funzionaria della provincia di Trento criticata per un tatuaggio a forma di svastica - giomo2 : RT @ilpost: Si è dimessa la funzionaria della provincia di Trento criticata per un tatuaggio a forma di svastica - tommasosauro : RT @ilpost: Si è dimessa la funzionaria della provincia di Trento criticata per un tatuaggio a forma di svastica -