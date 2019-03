Roma Ranieri verso la panchina | UFFICIALE l’esonero di Di Francesco

Roma - Di Francesco esonerato : il saluto di Pallotta. In arrivo Ranieri : Eusebio Di Francesco è a un passo dall'esonero dalla Roma. I suoi collaboratori hanno salutato i dipendenti del centro tecnico di Trigoria. In arrivo Claudio Ranieri. L'avvocato...

La Roma ha esonerato Di Francesco. Ranieri traghettatore? : Comunicato ufficiale Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Roma. Lo ha comunicato in via ufficiale la società giallorossa. Questo il testo ufficiale. «La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un ...

Roma. Domani primo allenamento con Claudio Ranieri : Il Corriere dello Sport ufficializza che “la Roma ha scelto Ranieri. “Sono in corso le trattative per trovare l’accordo con

Roma shock - Di Francesco esonerato : arriva Ranieri : La Roma ha ufficializzato l’esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta nel derby e quella di ieri con il Porto che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League, il club giallorosso ha deciso di cambiare guida tecnica. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno ...

Roma - esonerato Di Francesco : pronto Ranieri : Eusebio Di Francesco è stato esonerato dalla Roma. Fatale la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. pronto Ranieri per sostituirlo. “L’AS Roma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club”, si legge nella nota del club. La Società ringrazia l’allenatore per il […] L'articolo Roma, esonerato Di Francesco: pronto Ranieri è stato realizzato da ...

Roma - ufficiale l’esonero di Di Francesco : al suo posto in arrivo Claudio Ranieri : La società giallorossa ha deciso di esonerare Di Francesco, al suo posto arriva Claudio Ranieri fino al termine della stagione Eusebio Di Francesco chiude la sua esperienza con la Roma, il club giallorosso ha esonerato il proprio allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Porto. Ranieri – AFP/LaPresse Nonostante l’ex Sassuolo abbia diretto l’allenamento di questo pomeriggio, Pallotta ...

Roma affidata a Claudio Ranieri : mister in volo in queste ore : Sembra fatta. Lo scrive la Gazzetta. Claudio Ranieri in questo momento è a Londra ma tornerà stasera o al massimo

Roma - Di Francesco via? Ranieri è pronto : traghettatore e asse Romano : Ore decisive tra Trigoria e Londra per il futuro della Roma. Al centro sportivo Eusebio Di Francesco e il suo staff stanno dirigendo l'allenamento, scarico per chi ha giocato ieri, Pastore e Ünder a ...

Caos Roma : Monchi litiga con i tifosi - pronto Ranieri : Scene da psicodramma Romanista. Giocatori e dirigenti contestati da alcuni tifosi all'aeroporto di Porto, il ds Monchi che litiga con una ventina di contestatori, il sempre traballante Di Francesco, ...

Di Francesco esonerato?/ Roma - furia Pallotta : Donadoni o Ranieri nuovo allenatore : Di Francesco esonerato? Pallotta è una furia dopo il Porto, intanto prendono quota i nomi di Roberto Donadoni e Claudio Ranieri