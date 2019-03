Regione-Province accordo su viabilità Atto integrativo a convenzione per accesso a 56 mln

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 7 marzo 2019) L'Aquila - Il presidente dellaAbruzzo, Marco Marsilio, e i presidenti delle quattro, Diego Di Bonaventura (Teramo), Angelo Caruso (L'Aquila), Mario Pupillo (Chieti) e Antonio Zaffiri (Pescara), hanno firmato unallasulle modalità di erogazione dei fondi per sbloccare l'ai 56 milioni previsti dal Masterplan per la manutenzione delle strade provinciali. "Nelle prossime settimane - ha spiegato Marsilio - lesaranno in grado di far partire i lavori: i cantieri sono pronti a partire, mentre altri sono fermi per mancanza di cassa, per mancanza delle anticipazioni che consentono alle imprese di poter procedere". Il meccanismo di modifica prevede il passaggio da un'anticipazione del 10%, che lehanno già ricevuto, a una del 60% dei fondi da distribuire nei ...

