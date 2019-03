ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ladeihato l’per aver violato il diritto alla libertà d’espressione di Alessandroritenendo “manifestamente sproporzionata” la suaal carcere perper due articoli pubblicati su Libero nel 2007, quotidiano che dirigeva allora. Nella sentenza, in cui i giudici hanno riconosciuto a12mila euro per danni morali, lui ne aveva chiesti 100mila, lariconosce la correttezza delladel direttore per, ma considera che questa non avrebbe dovuto tradursi in una pena da scontare in carcere. Da qui la violazione del suo diritto alla libertà d’espressione.I fatti delrisalgono al febbraio del 2007 quando Libero pubblica due articoli in cui si sostiene che una ragazzina di 13 anni è stata costretta dai genitori e il giudice tutelare ad abortire. La notizia era già stata ...

fattoquotidiano : Diffamazione, la Corte europea dei diritti umani condanna Italia per caso Sallusti - italianaradio1 : Diffamazione, la Corte europea dei diritti umani condanna Italia per caso Sallusti - rr_f_pc : RT @fattoquotidiano: Diffamazione, la Corte europea dei diritti umani condanna Italia per caso Sallusti -