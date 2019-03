Come funzionano i prestiti Bce per l'economia dell'area euro : La banca che ha incrementato in misura sufficiente l'erogazione di finanziamenti all'economia reale, anziché pagare un interesse in effetti ha ottenuto un pagamento dalla Bce, perché la banca ha '...

I nastri trasportatori - protagonisti dell’automazione industriale. Cosa sono e Come funzionano? : Le aziende industriali hanno sempre più bisogno di meccanismi di automazione dei flussi produttivi, efficienti e durevoli, oltre che di

Legge 104 e aumento stipendio - Come funzionano gli scatti di anzianità : Legge 104 e aumento stipendio, come funzionano gli scatti di anzianità aumento anzianità Legge 104, cosa è previsto Quando si usufruisce del congedo straordinario previsto dalla Legge 104, il tempo trascorso lontano dal lavoro vale per gli scatti di anzianità di servizio e quindi per gli aumenti di stipendio? E lo stesso può dirsi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici? Per scoprire come funziona il meccanismo bisogna guardare alla ...

Ecobonus e ecotassa 2019 - cosa sono e Come funzionano le nuove norme. Le reazioni di costruttori e associazioni : È entrato in vigore da poche ore il nuovo bonus/malus per le autovetture previsto dalla Legge di Bilancio 2019, ma sta già facendo discutere molto. come del resto era accaduto nelle settimane precedenti la sua introduzione: consumatori disorientati e associazioni di categoria, insieme ai costruttori, sul piede di guerra. E la paura che il business non regga all’urto “mediatico”, sebbene questi provvedimenti impattino al massimo ...

Contributi figurativi Inps : Come funzionano - accreditamento - limiti - calcolo : Durante un rapporto di lavoro, possono capitare determinati eventi che obbligano il lavoratore ad assentarsi dal posto di lavoro e di prestare quindi la normale attività lavorativa, come ad esempio in caso di infortunio, malattia, disoccupazione, ecc. Durante tali eventi, per l’intero periodo di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non versa i corrispondenti Contributi previdenziali all’Inps. Tale diritto, infatti, è garantito ...

Contributi figurativi Inps : Come funzionano - accreditamento - limiti - calcolo : Durante un rapporto di lavoro, possono capitare determinati eventi che obbligano il lavoratore ad assentarsi dal posto di lavoro e di prestare quindi la normale attività lavorativa, come ad esempio in caso di infortunio, malattia, disoccupazione, ecc. Durante tali eventi, per l’intero periodo di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non versa i corrispondenti Contributi previdenziali all’Inps. Tale diritto, infatti, è garantito ...

Nokia 9 PureView : 5 fotocamere e lenti ZEISS - ecco Come funzionano : Dopo averlo visto una prima volta dopo l’evento di presentazione Nokia, il Nokia 9 PureView ha catturato la nostra attenzione. Lo ha fatto soprattutto per il comparto fotografico “unico”: non troppo per il numero di fotocamere, visto che il trend è quello di aumentarle sempre di più, quanto per il tipo di sensori scelti. Infatti […] L'articolo Nokia 9 PureView: 5 fotocamere e lenti ZEISS, ecco come funzionano proviene da ...

Riforma pensioni - decorrenza : Come funzionano le finestre 2019 : ... reintrodotte nel maxi-decreto attuativo che delinea Riforma pensionistica e Reddito di cittadinanza, riguardano diverse nuove formule di uscita anticipata dal mondo del lavoro ma con regole in ...

Ecotassa ed ecobonus auto - ecco Come funzionano : (Foto: Peter Macdiarmid/Getty Images) A partire dal prossimo 1 marzo entra definitivamente in vigore la nuova misura relativa a Ecotassa ed ecobonus per chi sceglie di immatricolare un’automobile. La norma, prevista dalla legge di bilancio, prevede incentivi per l’acquisto di auto a basso impatto inquinante e una tassazione progressiva per chi sceglie auto tradizionali a diesel o benzina. Nel dettaglio, la misura prevede soglie di incentivo e ...

Nuovi clan per The Division 2 - Ubisoft ci spiega Come funzionano : Scatterà il prossimo 15 marzo l'appuntamento con The Division 2. PlayStation 4, Xbox One e PC accoglieranno il secondo capitolo della saga nata nelle fucine di Massive Entertainment, ora sussidiaria svedese di Ubisoft. Un secondo capitolo più "grande, grosso e cattivo", che arriva a quasi tre anni dal capostipite e che, giocoforza, andrà a migliorarne praticamente ogni aspetto. Ancora una volta ci troveremo trascinati in uno sparatutto in terza ...

Legge 104 e aumento stipendio - Come funzionano gli scatti di anzianità : Legge 104 e aumento stipendio, come funzionano gli scatti di anzianità aumento anzianità Legge 104, cosa è previsto Quando si usufruisce del congedo straordinario previsto dalla Legge 104, il tempo trascorso lontano dal lavoro vale per gli scatti di anzianità di servizio e quindi per gli aumenti di stipendio? E lo stesso può dirsi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici? Per scoprire come funziona il meccanismo bisogna guardare alla ...

Facebook video party - cosa sono e Come funzionano : Facebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook ...

Amazon Echo e Alexa : cosa sono e Come funzionano : I giornalisti di L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleAlexa è sempre più smart, sempre più intelligente: risponde alle domande, riproduce musica, racconta barzellette, controlla luci e ...

Conto corrente bitcoin : costo - prelievi e versamenti - Come funzionano : Conto corrente bitcoin: costo, prelievi e versamenti, come funzionano come aprire il Conto corrente in bitcoin Chi ha un Conto corrente o ne sta per aprire uno e magari è interessato anche in valute elettroniche come bitcoin, si potrebbe chiedere se esiste un tipo di Conto che tratti questa valuta digitale. Tuttavia il rapporto tra mondo finanziario tradizionale e virtuale non è ancora saldo come un tempo – il tempo in cui bitcoin e le altre ...