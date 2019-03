Che fare con Macron? Il suo Manifesto prima grana tra Zingaretti e Renzi

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nonostante il successo dellerie di domenica scorsa, Nicolacammina sul filo. Funambolo. Perché il problema ora non è solo governare il Pd: fosse per questo, avrebbe i numeri. Il problema è la lista allargata da costruire in vista delle europee. Oggi il neo-segretario Dem ha avuto un primo confronto a Roma con Frans Timmermans, il candidato del Pse alla guida della Commissione europea. Un atto che è già un programma: socialista. Ma non è un caso che proprio oggi l'ex segretario del Pd Matteofa sapere di guardare in altra direzione: "Firmo l'appello diper 'Un rinascimento europeo", annuncia.Incredibilmente (ma nemmeno tanto) il presidente francese è lapost-rie nel Pd. Unaestera evidentemente, usata in salsa italiana.e i suoi (aladeriscono anche Roberto Giachetti e ...

borghi_claudio : Mi sono dimenticato ieri di far sapere al dott. Pereira che se lui pensa che non si possa fare a meno di far entrar… - PaolaTavernaM5S : Dicevano che non c’erano le coperture e ci sono, che non si poteva fare e si è fatto. Dignità e diritto sono parole… - lauraboldrini : @matteosalvinimi Continui a fare il bullo sui social e ogni giorno hai bisogno di esporre qualcuno alla gogna. Ma… -