Champions:Roma fuori con il Porto (3-1)

Serata amarissima per laal Do Dragao: ilpassa ai quarti di, 3-1 dopo i supplementari.subito alle corde. Ilaffonda il colpo al 26':su assist di Marega, Soares segna sotto porta (con conferma del Var). Ma i giallorossi reagiscono: Perotti (36') ha un ottimo spunto, Eder Militao lo stende. Dal dischetto insacca De Rossi. L'inizio ripresa è fatale: 52', Corona crossa da sinistra,Marega a segno. All'overtime Pepe salva su Dzeko; poco dopo (117') decide rigore di Telles (il Var condanna Florenzi).(Di giovedì 7 marzo 2019)

OptaPaolo : 31 - La #Roma è la prima squadra nella storia della Champions League ad aver subito almeno un gol in 31 trasferte c… - OptaPaolo : 7 - La #Roma ha perso tutte le ultime sette sfide esterne nella fase a eliminazione diretta di Champions League - l… - OptaPaolo : 3 - In Coppa dei Campioni/Champions League la Roma è arrivata ai tempi supplementari per la terza volta: finora due eliminazioni. Extra. -