Arrow | Stephen Amell annuncia la fine della serie

(Di giovedì 7 marzo 2019)si appresta con l’ottava stagione ad appendere l’arco al chiodo di fatto chiudendo la. L’attore infatti con un tweet hato di voler smettere di interpretare il doppio ruolo di Oliver Queen e Green, ossia il giustiziere nato nei fumettiDC (la casa editrice che ha dato i natali a Batman e Superman) al centroper il canale The CW. Nel messaggiodice chiaramente di “non poter essere un vigilante per sempre.ritornerà per l’ultima corsa fatta di 10 episodi”.Playing Oliver Queen has been the greatest professional experience of my life… but you can’t be a vigilante forever.will return for a final run of 10 episodes this Fall.There’s so much to say… for now I just want to say thank you.(@) 6 marzo 2019Si chiuderà così uno show ...

