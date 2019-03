Altetica | Filippo Tortu prepara la stagione all’aperto L’azzurro si allenerà in

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Archiviata laindoor con il primato personale di 6”58 sui 60 metri,preparerà i prossimi appuntamenti con un intenso mese dizione atletica a Tenerife in compagnia dei velocisti britannici Reece Prescod e Zharnel Hughes. Lo sprinter sardo ha già affrontato i futuri compagni di allenamento nella finale degli Europei di Berlino 2018, quando il secondo conquistò la vittoria davanti al primo mentre l’azzurro dovette accontentarsi del quinto posto.L’intento del primatista italiano sui 100 metri sarà chiaramente quello di misurarsi con una concorrenza di assoluto valore in vista dell’esordio agonistico, previsto ai Mondiali di staffette di Yokohama, in Giappone, in programma dal 11 al 12 maggio. Prescod ha infatti un personale di 9”94” sui 100 e di 20”38 sui 200, mentre il campione europeo in carica Hughes vanta un ...

SilviaCantoia : RT @OA_Sport: #Atletica, Filippo #Tortu si allenerà a Tenerife in compagnia dei britannici Prescod e Hughes per preparare al meglio la stag… - OA_Sport : #Atletica, Filippo #Tortu si allenerà a Tenerife in compagnia dei britannici Prescod e Hughes per preparare al megl… -