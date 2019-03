Viaggio nelle città sostenibili. Il polo della moda per rilanciare Novara : E' nei nuovi mille posti di lavoro legati al nuovo polo della moda che dovrebbero rilanciare l'economia della città che Alessandro Canelli il sindaco di Novara, punta per il futuro sostenibile della città di cui è alla guida dal 2016. “Negli ultimi mesi, tra dicembre e gennaio, sono state approvate due varianti urbanistiche che consentiranno l'insediamento di poli logistici e attività produttive, con alcune importanti start-up e con il ...

Viaggio nelle città sostenibili : la sfida di Scajola per rilanciare Imperia : Attenzione alle risorse ambientali e naturali, recupero delle aree industriali dismesse e maggiore attenzione verso il territorio, le sue produzioni e alla dieta mediterranea. E' attraverso questo mix di interventi che Imperia, uno dei capoluoghi di provincia del Ponente ligure, sta lavorando per raggiungere gli obiettivi di sostenibili tà. A spiegarlo è Claudio Scajola, che da giugno dello scorso anno è tornato a guidare la cittadina ligure. ...

Viaggio nelle città sostenibili. La missione di Enna : valorizzare la propria storia : Affonda le sue radici in un mito antico come la sua terra, il futuro sostenibile di Enna . Il mito è quello del ratto di Proserpina, che nelle acque del piccolo Lago di Pergusa, a pochi chilometri di distanza dall'altura su cui oggi sorge la città , ha avuto origine. Si tratta dello stesso mito che ci è stato tramandato da Strabone, da Cicerone e da tanti altri autori classici e che è stato immortalato nel marmo dall'arte di Gianlorenzo Bernini ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il cantiere di Chieti è dedicato alla riqualificazione : Comincia d alla riqualificazione urbana di un bel pezzo della città e d alla creazione di una sorta di polo per la comunicazione e la promozione turistica, la riqualificazione di Chieti . Piste ciclabili, maggiori collegamenti pedonali, recupero e riqualificazione di vie storiche, pedonalizzazioni e anche il potenziamento del servizio WiFi. C'è persino un progetto dedicato agli amanti della corsa in questo cantiere delle sostenibilità che è ...

Viaggio nelle città sostenibili. Biella è già a metà percorso : Sono tante piccole immagini a raccontare il percorso di Biella verso la sostenibilità. A descriverle e a metterle in fila una dietro l'altra come fosse un film, è il sindaco della cittadina piemontese, Marco Cavicchioli. Un fotogramma riguarda la nuova rete dei trasporti, un altro il sistema sociale, un altro ancora le nuove imprese agricole e artigianali che stanno fiorendo in città . Tutti insieme, questi fotogrammi, fanno il film di una città ...

Viaggio nelle città sostenibili. Le luci e le ombre su Catanzaro : C'è un grande progetto di recupero degli edifici storici e un impegno preciso in materia di rifiuti al centro della strategia che Sergio Abramo, Sindaco di Catanzaro sta mettendo in campo per rendere la sua città più sostenibile. “Il tema della sostenibilità è al centro della nostra strategia. L'obiettivo che ha mosso fin dall'inizio la mia amministrazione è quello di centrare tutte le grosse fonti di finanziamento per rimettersi o restare al ...