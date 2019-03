United | una sezione di Old Trafford per il tifo più caldo

Manchester United - De Gea ha deciso il futuro : adesso aspetta una mossa del club : Il portiere David De Gea è sicuramente uno dei migliori in circolazione, l’estremo difensore del Manchester United pensa anche al futuro ed avrebbe deciso di rimanere con i Red Devils, l’intenzione è quella di firmare un contratto a lungo termine con il club , il contratto attualmente scade nel 2020. Come riporta il Daily Mail si sta parlando su uno stipendio da 375.000 sterline a settimana, De Gea si è ripreso dopo ...

United Colors of Benetton torna e convince con una nuova - inaspettata freschezza : ... Il merito va riconosciuto il larga parte a Castelbajac, alla sua naturale propensione per le forme elementari e i colori primari, alla sua capacità di comunicare gioia ed energia con vitale economia ...

LIVE Manchester United -Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018- 2019 . Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA . La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

Il Manchester United guarda a Oriente : aprirà una serie di parchi tematici in Cina : Il Manchester United guarda a Oriente per i propri tifosi cinesi: aprirà una serie di parchi tematici di intrattenimento in Cina. L'articolo Il Manchester United guarda a Oriente: aprirà una serie di parchi tematici in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.