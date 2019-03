Smog | da domani revoca delle limitazioni a Brescia | Cremona e Lodi

Smog Lombardia : da domani stop alle limitazioni di 1° livello a Milano : Da domani verranno revocate le misure temporanee di primo livello antiSmog nella provincia di Milano: coinvolti i Comuni con più di 30mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria. I Regione Lombardia rende noto che il rientro dei valori di PM10 entro i 50 microgrammi per metro cubo per due giorni consecutivi comporta la revoca delle disposizioni previste. Restano attive le limitazioni a Brescia (5 giorno di superamento), Cremona e ...

Smog : da domani attive le misure di primo livello a Brescia e Mantova : domani saranno attivate le misure temporanee di primo livello nelle province di Brescia e Mantova (comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). La decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di PM10 per 4 giorni consecutivi a Brescia e per 7 giorni consecutivi a Mantova e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni. Restano attive le limitazioni a Milano (pur in presenza ...

Allerta Smog a Parigi : domani solo auto meno inquinanti : Soltanto le auto “pulite” potranno circolare domani nel perimetro di Parigi e della sua banlieue, dopo diversi giorni di picco di inquinamento da particelle fini e un clima primaverile in pieno inverno. La richiesta alla Prefettura, da parte del Comune, era rimasta senza risposta per diversi giorni. Divieto, domani, anche per i tir mentre la velocità in tutta l’area della capitale dovra’ essere ridotta di 20 km/h. ...

Smog Napoli : superamento del limite di PM10 : domani stop parziale alla circolazione : stop alla circolazione delle auto a Napoli domani, venerdì 22 febbraio, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19.30. Il divieto di circolazione veicolare sull’intero territorio cittadino è stato disposto a seguito del bollettino dell’Arpa Campania che ha indicato l’avvenuto superamento del limite di PM10 in due centraline nei giorni 18 e 19 febbraio e alla luce del bollettino meteo che indica, per la giornata di domani, ...

Smog Roma : oggi e domani blocco dei veicoli più inquinanti nella fascia verde : A Roma oggi e domani è in programma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Il blocco riguarderà fino alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2.Dalle 7.30 alle 10.30 e 16.30 alle 20.30: autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) EURO 3. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate ...

Smog Lombardia : domani convocato tavolo sulla qualità dell’aria : domani, martedì 19 febbraio, è convocata a Palazzo Lombardia la cabina di regia Aria nella sessione dedicata alla Città Metropolitana di Milano. All’ordine del giorno, l’analisi dell’andamento della qualità dell’aria e le azioni di contrasto all’inquinamento atmosferico. Il tavolo, che si svolgerà nel pomeriggio, sarà a porte chiuse e tratterà la possibilità di armonizzazione di divieti e deroghe in relazione ...

Smog Veneto - allarme arancio : domani fermi i mezzi Euro 4 : Cresce in tutti i capoluogo del Veneto il livello di Pm10 e da domani, nelle principali città – complice la situazione meteo di alta pressione – scatta il livello di allerta 1 (arancione), con divieto alla circolazione dei mezzi diesel Euro 4 (immatricolati da più di 12 anni), esclusi quelli del servizio pubblico. L’allerta è scattata per tutte le città della regione, ad esclusione di Belluno. Blocco dei diesel Euro 4 quindi ...

Smog : da domani stop diesel euro 4 a Milano - Lodi - Pavia e Varese : Da domani saranno attivate le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese (comuni con più di 30mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria): la decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di PM10 per 4 giorni consecutivi e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni. Le previsioni meteo per i prossimi giorni (stabili, con ...

Smog a Torino. Da domani ferme le auto diesel Euro4 : Causa un ritorno per sei giorni consecutivi delle micropolveri con valori sopra la soglia dei 50 mcg/mc indicata dalla Commissione

Smog : superati i limiti di PM10 - domani scattano misure nel Bolognese : A seguito dei controlli eseguiti da ARPAE, si è rilevato il superamento continuativo per 3 giorni dei limiti delle polveri PM10. Pertanto come previsto dagli accordi regionali, da domani martedì 19 febbraio a giovedì 21 febbraio compresi, a Bologna, Imola e nei dieci comuni dell’agglomerato, entrano in vigore le misure emergenziali per abbassare i livelli di inquinamento che ora scattano già dopo tre giorni di sforamento delle polveri ...

Smog Bologna : “bollino verde” - domani sospese le misure emergenziali : Dopo il blocco alla circolazione, in vigore da martedì 12 febbraio alla giornata di giovedì 14 febbraio, di tutti i veicoli (auto e commerciali) diesel euro 4, oltre ai diesel euro 0-1-2-3 e ai benzina euro 0–1 e le ulteriori misure che riguardano in particolare i generatori di calore, il bollettino ARPAE segna bollino verde. Da venerdì 15 febbraio, sono sospese quindi le misure emergenziali, previste dagli accordi regionali, a Bologna, Imola e ...

Smog - PM10 sotto limiti a Modena : da domani possono circolare i diesel Euro 4 : Da venerdì 15 febbraio 2019, terminano le misure emergenziali a Modena, come da bollettino emesso da Arpae, in quanto i valori delle polveri sono tornati sotto la soglia per due giorni consecutivi, lunedì 11 e martedì 12 febbraio, nell’arco dei quattro giorni precedenti il giorno di controllo. Da venerdì 15 febbraio 2019 sono quindi in vigore le misure ordinarie di limitazione della circolazione (da lunedì a venerdì e le domeniche ecologiche, ...

Smog Lombardia : da domani stop alle misure temporanee di 1° livello in 4 province : Da domani, 14 febbraio, sono revocate le misure temporanee di primo livello nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (Comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). Il rientro dei valori di PM10 entro i 50 microgrammi per metro cubo anche nella giornata di ieri comporta la revoca delle disposizioni previste dopo i giorni consecutivi di superamento. L'articolo Smog Lombardia: da domani stop alle misure ...