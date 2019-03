Reddito di cittadinanza, oggi si parte

di,dasi può presentare la domanda alle Poste o ai Caf. Ma è rischio caos.Le Poste faranno dei 'turni per lettera',in ordine alfabetico, per presentare la domanda deldi citta. Per avere ildigià ad aprile c'è tempo per presentare la domanda da domani fino al 31 marzo. Lo precisa il Ministero del Lavoro:il "periodo di presentazione delle domande per essere inseriti nel programma dal mese di aprile, è compreso tra il 6 e il 31 marzo.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

davidealgebris : Se sei Bibitaro, puoi fare Ministro Sviluppo. Se sei DJ, il Ministro Giustizia. Se non fai niente, Reddito di Citta… - serracchiani : Bugiardi! Nel decretone il governo M5s-Lega NON ha previsto l’aumento delle pensioni di invalidità! Una beffa: a pa… - FrancescoBonif1 : I 5stelle sono allo sbando, il calo disastroso di consensi li sta mandando in tilt. Dopo la mini Tav e la nuova ana… -