Pallavolo – Serie A1 femminile | Bisonte troppo forte per il Club Italia | azzurre

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ilcolpisce e non lascia scampo alnel posticipo della 22ª giornata, le fiorentine ipotecano i Play-Off Il Mandela Forum si conferma un fortino inespugnabile per IlFirenze, che con il 3-0 rifilato alCrai nel posticipo della 22^ giornata della Samsung Volley Cup diA1 Femminole infila la sesta vittoria consecutiva davanti ai suoi tifosi e mette un’ipoteca sui play off: la nona in classifica, Bergamo, è distante dieci punti ma deve giocare solo tre partite, mentre Brescia, decima, è a – 11, un margine praticamente incolmabile in quattro giornate. In attesa della matematica, le bisontine hanno consolidato il settimo posto (+ 5 su Cuneo) e allo stesso tempo si sono avvicinate a –3 dal sesto di Casalmaggiore: il tutto grazie a una partita in cui hanno rischiato davvero poco, e in cui Caprara ha lanciato Venturi, alla prima da ...

