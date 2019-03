NBA – Lakers | LeBron James resta fuori nel finale di stagione? Ecco la situazione in caso

NBA – Lakers - LeBron James schietto : “dobbiamo preoccuparci per i Playoff - possiamo giocarcela fino alla fine” : Lakers lontani dai Playoff, ma LeBron James non si arrende: il Re ammette di essere preoccupato per la postseason, ma pensa che i giallo-viola abbiano ancora qualche chance di farcela Ancora una sconfitta per i Los Angeles Lakers. Quella contro i Clippers, arrivata nella notte, è la 34ª della stagione e certifica ancora una volta le difficoltà dei giallo-viola. I Playoff distano 6 vittorie da recuperare sui San Antonio Spurs nelle 18 ...

NBA - Patrick Beverley e la rivincita con i Lakers e LeBron : 'Siamo i più forti a L.A.' : A invocarli a braccia aperte, sempre più forti dopo essere riuscito a dimostrare sul parquet al mondo intero che lui a inizio stagione ci aveva visto giusto: la squadra più forte di Los Angeles era ...

NBA – Lakers - quando anche il ‘Re’ si arrende : LeBron James non difende - Kuzma lo spinge contro il tiratore [VIDEO] : Altra sconfitta nella notte per i Lakers, sembra non crederci più nemmeno LeBron James: diventa virale l’azione in cui il ‘Re’ non difende e Kuzma lo spinge sul tiratore La stagione dei Los Angeles Lakers sta per naufragare definitivamente. La sconfitta arrivata ieri notte contro i Clippers, la terza consecutiva nonchè la 34ª della stagione, fa scivolare i Lakers a 6 vittorie di svantaggio dai San Antonio Spurs che ...

Basket NBA - Gallinari guida i Cklippers alla vittoria sui Lakers nel derby di Los Angeles : Un grande Danilo Gallinari , 23 punti, 6 rimbalzi e 9 su 15 al tiro, guida i Clippers nella vittoria sui Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles . Solo nel primo quarto i Lakers riescono a ...

NBA - Gallinari cambia la storia di Los Angeles e guarda dall'alto James e i Lakers : Nel luglio scorso, al momento della firma di LeBron James con i Los Angeles Lakers, Danilo Gallinari aveva rispettato il gioco delle parti. E da giocatore di riferimento dell'altra squadra della metro

NBA – Niente Playoff per i Lakers - paga coach Luke Walton : esonero a fine stagione : Lakers sconfitti dai Clippers nella notte e ora a 6 vittorie dall’ottavo posto: Playoff quasi irragiungibili, ne farà le spese Luke Walton a fine stagione Fragorosa sconfitta nella notte per i Los Angeles Lakers. Il terzo ko di fila, arrivato questa volta nel derby contro i Los Angeles Clippers, ha complicato la situazione in casa giallo-viola: LeBron James e compagni hanno 6 vittorie in meno dai San Antonio Spurs che attualmente ...

NBA - Los Angeles Lakers - coach Walton al capolinea : il suo futuro è lontano da L.A. : Niente playoff per i Lakers: dopo la sconfitta nel derby contro i Clippers trascinati da Danilo Gallinari, la condanna, non ancora aritmetica, è stata emessa. Decimi a Ovest, con cinque gare e mezza ...

NBA – Infortunio Kuzma - piove sul bagnato in casa Lakers : problema alla caviglia - l’infermeria si riempie : Sconfitta nella notte contro i Clippers e nuovo Infortunio in casa Lakers: problema alla caviglia per Kyle Kuzma Il momento negativo dei Los Angeles Lakers sembra non avere fine. Nella notte è arrivata la terza sconfitta consecutiva, la più scottante, nel derby contro i Clippers che ha ridotto al lumicino le speranze Playoff dei giallo-viola. Come se non bastasse, anche la sfortuna ha deciso di mettersi di traverso a LeBron James e ...

NBA - LeBron e i Lakers affondati da Gallinari e i Clippers : Danilo Gallinari, 30 anni, ala dei Clippers in azione nel derby di L.A. AFP I Lakers sono quasi affogati. In un mare di incomprensioni, di scelte sbagliate, di infortuni. In un clamoroso fiasco che ...

NBA - Gallinari incanta : segna 23 punti - batte LeBron James e condanna i Lakers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 105-113 I Lakers devono rinunciare a Brandon Ingram, svegliatosi con un dolore alla spalla destra, ma sono loro a partire meglio in una gara che molti vedono come una ...

Risultati NBA – Gallinari allontana il sogno playoff dei Lakers : ai Clippers il derby di Los Angeles : E’ un super Gallinari quello che nella notte ha trascinato i suoi Clippers alla vittoria contro i Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Sempre meno sono le partite che separano le squadre di NBA dai playoff. Lo spettacolo dunque è assicurato, tra giocate mozzafiato, sorprese e delusioni. Tante le sfide andate in scena nella notte italiana e i Risultati di alcune di queste ...

NBA – Zubac - nostalgia Lakers con una punta di veleno : “fossi ancora lì avrei potuto aiutarli” : Ivica Zubac commenta il momento negativo dei suoi ex compagni dei Los Angeles Lakers: il croato spiega che avrebbe avuto potuto dare una grande mano se non lo avessero scambiato Successo agevole per i Los Angeles Clippers nell’ultima partita giocata allo Staples Center: la squadra di Danilo Gallinari ha sconfitto senza problemi i Knicks per 128-107, dominando la gara fin dai primi minuti di gioco senza patemi. Situazione diametralmente ...

NBA - Danilo Gallinari : 'Siamo più forti dei Lakers - adesso sfidiamo LeBron' : La vittoria facile contro New York era quello che ci voleva per consolidare la posizione in classifica, per far sorridere i Clippers e Danilo Gallinari " autore di 20 punti in 23 minuti nel comodo ...

NBA – LeBron James striglia i Lakers : “è chiaro che non cogliamo più le opportunità” : Dura sconfitta contro i Phoenix Suns per i Lakers: LeBron James striglia i suoi e li invita a cogliere le opportunità necessarie per scalare la classifica In casa Lakers c’è qualcosa che non va! La sconfitta rimediata contro i Suns è la seconda consecutiva, la 33ª in stagione: ko arrivato contro l’ultima squadra della Western Conference con all’attivo appena 13 vittorie. I Lakers hanno perso contro Pelicans, Hawks, Grizzlies e ...