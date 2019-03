L auto sta cambiando | arriva il nuovo inserto di Repubblica ' R Motore' Gratis in edicola

Protesta latte in Sardegna - nuovo assalto armato a volto coperto : autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....

Scuole paritarie - come valorizzare nell'autonomia lombarda la loro voce pluralista : In Italia siamo così abituati a delegare - ai nonni, alle "tate", alla scuola... - l"educazione dei figli, da non accorgerci che la libertà di educare è la prima e più importante delle libertà, che gli Antichi riconoscevano per natura e che oggi è universalmente riconosciuta dalla Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948. L"Italia è arrivata prima, con la sua Costituzione repubblicana. Solo negli Stati totalitari i genitori sono interdetti ...

Zingaretti e il piano "autonomia giusta" : «È tutto da rifare. Roma va preservata» : Entro venerdì i nove presidenti di Regione del Pd si vedranno per dare vita a una iniziativa comune sul tema dell'Autonomia regionale. Zingaretti vuole lanciare un modello opposto a quello...

Zingaretti e il piano 'autonomia giusta' : 'È tutto da rifare - Roma va preservata' : di Diodato Pirone Entro venerdì i nove presidenti di Regione del Pd si vedranno per dare vita a una iniziativa comune sul tema dell' regionale. vuole lanciare un modello opposto a quello del Veneto e ...

Cuzzilla (Federmanager) : "Sfida automazione imprescindibile se Paese vuol restare competitivo" : Roma, 5 mar. (Labitalia) - L'automazione avrà un impatto significativo sull'occupazione italiana.[...]

Bollo auto 2019 : esenzione Legge 104. Agevolazioni con stato di famiglia : Bollo auto 2019: esenzione Legge 104. Agevolazioni con stato di famiglia stato di famiglia per esenzione Bollo auto L’esenzione dal pagamento del Bollo auto 2019 è una delle Agevolazioni previste per i titolari di Legge 104, ma anche per i familiari che hanno fiscalmente a carico i disabili in situazione di gravità, rispondenti al profilo descritto nella Legge 104/92, art. 3, comma 3. Per fiscalmente a carico s’intende dunque lo stesso stato ...

Julen - l’autopsia : “Ferita in testa e terra nello stomaco. Morto prima dell’arrivo dei soccorsi” : L'autopsia preliminare sul corpo del piccolo Julen confermerebbe che il decesso sarebbe avvenuto subito dopo la caduta, prima dell'arrivo dei soccorritori sul posto. David Serrano, proprietario del terreno in cui è avvenuta la tragedia, resta indagato per omicidio colposo.Continua a leggere

Per il Qatar Lorenzo resta cauto - : Per il Gran premio del Qatar, che aprirà il campionato del mondo delle MotoGp, Jorge Lorenzo resta cauto. 'Sfortunatamente non sono ancora al massimo con la moto, anche se credo che potremo ottenere ...

Notte di fuoco nel Napoletano : colpi di pistola contro le auto in sosta : Vanno avanti senza sosta le indagini dei carabinieri per far luce su quanto avvenuto l'altra Notte in via De Carolis a Volla, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno accertato che ben quattro auto ...

Limbiate : la polizia locale rifà il parco auto con i sequestri per guida in stato d'ebbrezza : Il Comune di Limbiate per rinnovare il parco auto a disposizione della polizia locale ha scelto di entrare in possesso di automezzi confiscati per guida in stato di ebbrezza. Già quattro, l'ultima è ...

Roma : trovato con marijuana in auto e camera da letto - arrestato : Roma – Nel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato un cittadino romeno, di 30 anni, residente a Roma, con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in largo Guido Mazzoni. I militari si sono insospettiti dall’atteggiamento ...

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti - il ballo in auto sulle note di “Rolls Royce” fa scatenare le figlie. E il video conquista tutti : tutti in silenzio per i primi secondi, quando la radio trasmette Rolls Royce di Achille Lauro. Ma quando il ritmo si fa più serrato, gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri (sposati dal 2012) non si trattengono e iniziano a ballare. E i loro movimenti trascinano anche le due figlie, Emma e Bianca, e una loro amica. Il video, pubblicato sul profilo Instagram di Ranieri, è diventato virale. L'articolo Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, il ballo ...

Rimborsi ai risparmiatori - la Ue frena sugli automatismi. Vestager a Roma : Domani a Roma la Vestager incontrerà il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, ma anche il vice premier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, oltre che le commissioni competenti di Camera e ...

Paura sulla statale : auto a fuoco durante la marcia - interviene Protezione civile : TORCHIAROLO - Grazie al tempestivo intervento di un volontario della Protezione civile di Torchiarolo, nella mattinata di oggi, lunedì 4 marzo, si è evitato il peggio sulla strada statale 613, la ...