In Portogallo la Roma si gioca una stagione

Portogallo ultima spiaggia per la Roma e Di Francesco : Quella che la Roma vivrà oggi al Do Dragão di Oporto si può definire la notte della resa dei conti. Dietro l'angolo c'è un tesoretto da 15 milioni - tra bonus Uefa e nuovo incasso all'Olimpico - e la conferma tra le prime otto d'Europa (solo Luciano Spalletti in Champions è riuscito a portare la Roma per due volte di fila ai quarti nel 2007 e 2008). Ma c'è soprattutto il futuro prossimo di Di Francesco in panchina, inevitabilmente legato al ...

Calcio : Champions - la Roma è partita per il Portogallo : La Roma è in volo per il Portogallo, dove domani sera sfiderà il Porto per l'incontro di ritorno degli ottavi di Finale di Champions League. I giallorossi si sono imbarcati poco prima delle 15, all'...

