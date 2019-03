Il VI Torino Underground Cinefest in tre location differenti

aldiladelcinema

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Finalmente si rende pubblica la linea di partenza del 6°, festival del cinema indie ideato e diretto dal regista torinese Mauro Russo Rouge, proposto dalle associazioni SystemOut e ArtInMovimento e patrocinato dal Comune di, dal Consiglio Regionale del Piemonte e daCittà Metropolitana.Il festival avrà inizio domenica 24 marzo e si protrarrà fino al 28 in due: il Cinema Classico, sito in p.zza Vittorio Veneto, 5 e il CineTeatro Baretti di Via Baretti, 4. La programmazione della sesta edizione del TUC prevede, accanto ai tradizionali Q&A, anche degli incontri di approfondimento con professionisti del settore cinematografico e con autori in gara presso il Blah Blah di via Po 21 che, tra l’altro, ospiterà il Party di apertura domenica 24 marzo alle ore 23.30.Per questa edizione sono arrivati 2821 film praticamente da ...

