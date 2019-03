Fra cuffie e smartwatch | i dispositivi indossabili sono sempre più irresistibili

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019)di più gli utenti che usano. Una categoria merceologica ampia, che comprendee cinturini per le attività sportive, ma anche e soprattutto auricolari senza filo per telefonare e ascoltare musica in movimento. A fotografare l’andamento del settore è la società di ricerche di mercato IDC, secondo cui il mercato mondiale deiè cresciuto del 31,4% fra ottobre e dicembre 2018. In circolazione cicomplessivamente 59,3 milioni di unità, complici le vendite del periodo natalizio.L’analista Jitesh Ubrani di IDC sottolinea che “il mercato degliper le orecchie è cresciuto notevolmente lo scorso anno e prevediamo che continuerà a crescere negli anni a venire”. I volumiaumentati del 66,4%, per una “fetta” del mercato wearable pari al 21,9%. Il motivo è che le...

