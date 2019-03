Da Di Maio 250 milioni per un drone che non serve

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) 250per unche non funziona e non. È il prezzo dell'operazione da Prima Repubblica che il vicepresidente del Consiglio e pluriministro Luigi Divuole addossare alla Difesa italiana per tenere a galla Piaggio Aerospace.Tenere a galla, perché nessuna iniezione di risorse pubbliche potrà salvare un'azienda da troppo tempo in cerca di un vero piano industriale. A pagare sarà l'efficienza operativa delle forze armate, il cui sempre più magro bilancio viene usato come bancomat per favori politici.È questo il senso dell'accordo raggiunto giorni fa presso il Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare la crisi dell'azienda ligure e i timori dei dipendenti. I quali – sia chiaro da subito – non hanno colpa della situazione e proprio per questo hanno diritto a una strategia sostenibile nel tempo, che ...

