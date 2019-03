Tenacia e determinazione | Fernando Alonso raccoglie la sfida | lo spagnolo si cimenta

sportfair

(Di martedì 5 marzo 2019) Il pilotasi èto nella challenge lanciata dalla sua fidanzata e dalla modella Renata Zanchi, postando il video sui social e lanciando laa Marquez, Lorenzo e David Bisbal La challenge l’hanno creata Linda Morselli e Renata Zanchi, unache consiste in trenta giorni di plank per scolpire i propri addominali. Un po’ per scherzo e un po’ sul serio, #The Plankas sta prendendo piede sui social, coinvolgendo anche grandi atleti del panorama sportivo.Uno su tutti, che non si è lasciato sfuggire l’occasione dirsi in questa particolare competizione creata falla propria fidanzata. Un minuto di plank per l’ex pilota della McLaren, che ha deciso tra l’altro dire Marc Marquez, Jorge Lorenzo e David Bisbal. Toccherà a loro adesso tuffarsi nella challenge #ThePlankas, magari provando a battere il ...

