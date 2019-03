Tav | oggi il vertice tra Conte e i due vicepremier

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per Toninelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : polemiche sulla mini-Tav - 2 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nessuna mini-Tav per il presidente del consiglio; Caf accordo con l'Inps per il reddito di cittadinanza, 2 marzo 2019,.

Toninelli : non esiste un secondo dossier. Conte : mai appoggiato una “mini-Tav” : È giallo sul nuovo documento che considera solo spese e ricadute sul nostro Paese. Per il premier è stato richiesto dal Mit. Il ministro delle infrastrutture: «L’analisi-costi benefici è una sola»

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Idea 'mini-Tav' : Conte ci pensa - 1 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Spunta l'Idea di una "mini-Tav" dai costi ridotti rispetto al progetto originario: Conte ci pensa, 1 marzo 2019,

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora. Chiamparino : in piazza per Tav - 26 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Chiamparino: pronti a scendere in piazza per manifestare per la Tav , 26 febbraio 2019,

Oggi a Palermo una Tavola rotonda sulla sanità del futuro - con il patrocinio della Regione Siciliana : Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario un confronto tra i diversi operatori del settore: dalle istituzioni regionali alle strutture cliniche, passando per le associazioni dei cittadini e le imprese private. È in quest’ottica che GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, ha organizzato Oggi a Palermo, ...

Al via il sorteggio Europa League oggi 22 febbraio : diretta streaming e orario per gli otTavi di finale : C'è grande interesse in queste ore attorno al sorteggio Europa League in programma oggi 22 febbraio, tramite il quale verranno definiti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di una competizione diventata in questi anni sempre più interessante. L'Italia resta rappresentata da Inter e Napoli dopo l'eliminazione della Lazio, che tra le altre cose ha pagato a caro prezzo lo sfortunato verdetto che l'ha messa contro il Siviglia poco prima di ...

Manfredonia - Foggia - - Tavola Rotonda per la conoscenza e lo sviluppo delle potenzialità dell'Uva di Troia : Un trait d'union per rinsaldare il patto tra la peculiarità di un prodotto fortemente legato all'identità locale , ed alla sua economia, e la straordinarietà di un territorio 'bello e genuino'. L'...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Tav - Salvini 'Andiamo avanti' - 21 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Il ministro Matteo Salvini torna sulla vicenda Tav ribadendo "Andiamo avanti" , 21 febbraio 2019,

Tav : oggi alla Camera la mozione M5S-Lega : La Tav deve essere ridiscussa: è quanto prevede una mozione di maggioranza che Lega e Movimento 5 Stelle porteranno alla Camera dei Deputati nella giornata di giovedì 21 febbraio. Secondo il governatore della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, questa mossa potrebbe essere la pietra tombale sulla Torino-Lione. Con la mozione di maggioranza sulla Tav, firmata dal capigruppo Francesco D'Uva e Riccardo Molinari, sostanzialmente si demanda al ...

Pensionato italiano muore in Kenya : 'STava facendo jogging - aggredito da un ippopotamo' : Un Pensionato milanese, Renato Bettini , è stato trovato morto ieri sulle rive del fiume Sabaki, a pochi chilometri da Malindi, in Kenya: Bettini aveva 65 anni. La notizia, confermata dalla Farnesina -...