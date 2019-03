PAPA APRE ARCHIVI SU PIO XII Rivelazioni sul Concilio | non su ebrei e nazismo

Il PAPA APRE gli archivi sul pontificato di Pio XII : "Prudenza scambiata per reticenza" : Roma. Quando il cattolicissimo Emmanuel Mounier, un mese dopo l’elezione di Eugenio Pacelli al Soglio di Pietro e davanti a quella che a lui sembrava un’accettazione passiva dell’aggressione dell’Italia fascista all’Albania, scrisse che “lo scandalo, a causa di questo silenzio era entrato in migliai

Il PAPA APRE archivi su Pio XII - il rabbino di Roma di Di Segni : “Il nostro giudizio storico su cosa accadde non cambia” : Nel 2020 il Vaticano aprirà gli archivi vaticani del pontificato di Papa Pio XII. Ma la reazione del mondo ebraico è di cauta apertura, sì, ma anche di freddezza, al limite dello scetticismo. Il più chiaro è il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni: “Non abbiamo dubbi su quello che sia successo. Il nostro giudizio storico sugli eventi non cambia“. Per Di Segni “dovranno uscire fuori cose clamorose per smentire i dati oggettivi ...

PAPA Francesco apre gli Archivi Vaticani : tra un anno via i segreti su Pio XII - : I documenti inediti saranno pubblici dal 2 marzo 2020 nell'81esimo anniversario dell'elezione di Eugenio Pacelli a pontefice, avvenuta nel 1939. Bergoglio: sicuro che la figura sarà oggetto di una "...

Il PAPA APRE nel 2020 gli archivi di Pio XII : "Ho deciso che l'apertura degli archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020", a un anno di distanza gli 80 anni dell'elezione di Eugenio Pacelli. Così il Papa nell'udienza ...

PAPA Francesco apre gli archivi segreti su Pio XII : “La sua prudenza scambiata per reticenza. La Chiesa non teme la Storia” : Papa Francesco spalanca un altro pezzo dei Sacri Palazzi. Il prossimo anno, infatti, il Vaticano aprirà l’archivio dei documenti del pontificato di Pio XII, Papa Eugenio Pacelli, che guidò la Chiesa negli anni tragici della seconda guerra mondiale, delle leggi razziali e della Shoah. La documentazione sarà a disposizione dal 2 marzo 2020, “a un anno esatto dall’ottantesimo anniversario dell’elezione al soglio di Pietro di ...

PAPA Francesco apre gli Archivi Vaticani : tra un anno via i segreti su Pio XII - : I documenti inediti saranno pubblici dal 2 marzo 2020 nell'81esimo anniversario dell'elezione di Eugenio Pacelli a pontefice, avvenuta nel 1939. Bergoglio: sicuro che la figura sarà oggetto di una "...

PAPA APRE nel 2020 archivi Pio XII : ANSA, - ROMA, 4 MAR - "Ho deciso che l'apertura degli archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020", a un anno di distanza gli 80 anni dell'elezione di Eugenio Pacelli. Così ...

PAPA APRE nel 2020 archivi Pio XII : ANSA, - ROMA, 4 MAR - "Ho deciso che l'apertura degli archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020", a un anno di distanza gli 80 anni dell'elezione di Eugenio Pacelli. Così ...

Apre a Bangui centro per bambini malnutriti voluto dal PAPA : Roma, 2 mar., askanews, - 'Mi auguro che possa diventare un centro di eccellenza, dove i bambini possano trovare risposta e sollievo alle loro sofferenze con tenerezza e amore. Non dimentico!'. Un ...

Apre a Bangui centro per bambini malnutriti voluto dal PAPA : Roma, 2 mar., askanews, - 'Mi auguro che possa diventare un centro di eccellenza, dove i bambini possano trovare risposta e sollievo alle loro sofferenze con tenerezza e amore. Non dimentico!'. Un ...

Ospedale Bambino Gesù : apre a Bangui il Centro per i bambini malnutriti voluto da PAPA Francesco : «Mi auguro che possa diventare un Centro di eccellenza, dove i bambini possano trovare risposta e sollievo alle loro sofferenze con tenerezza e amore. Non dimentico!». Un videomessaggio di Papa Francesco ha aperto oggi a Bangui la cerimonia di inaugurazione del nuovo “Centro per la re-nutrizione terapeutica per i bambini malnutriti” e dell’edificio ristrutturato del Complexe pediatrique, l’Ospedale pediatrico della capitale centrafricana. Dopo ...

PAPA Francesco apre il summit del mea culpa sugli abusi : La via da seguire per Papa Francesco è quella della "concretezza". Nell'aprire i lavori del vertice vaticano sugli abusi sessuali da parte di membri del clero, il Pontefice ha avvertito i presidenti delle conferenze episcopali nazionali sottolineando come "il popolo di Dio ci guarda e attende da noi

PAPA Francesco apre il summit sulla pedofilia in Vaticano : «Ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...

PAPA Francesco apre il summit sulla pedofilia in Vaticano : «Ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...