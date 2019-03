Mafia | ex deputato regionale arrestato a Trapani Una ' cellula' pure a Favignana

Mafia : 'favori in cambio di voti' - arrestato a Trapani ex deputato Ruggirello : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Maxiblitz antiMafia nel trapanese dove i Carabinieri hanno arrestato 25 persone, tra cui l'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello. Oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani sono impegnati, in queste ore nell’arresto, in esecuzione dell’or

Mafia a Trapani - arrestato l’ex deputato Pd Ruggirello : “Favori in cambio di voti” : 25 persone arrestate. Sgominato il mandamento mafioso di Trapani, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Accusa di associazione mafiosa per l'ex deputato regionale. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.Continua a leggere

Maxi operazione antiMafia a Trapani - in carcere anche ex deputato regionale : Duro colpo alla riorganizzazione della mafia di Trapani. Sono 25 gli arresti eseguiti nell'intera provincia dai carabinieri su richiesta dei pm della Dda di Palermo. Tra i destinatari della misura restrittiva anche un ex deputato regionale del Pd, Paolo Ruggirello, accusato di associazione mafiosa e considerato a disposizione del clan nel regno di Matteo Messina Denaro. L'indagine è coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto ...

Mafia - arrestato Ruggirello ex deputato regionale Pd. “E’ a disposizione dei fedelissimi di Messina Denaro” : Blitz a Trapani, 25 arresti. Decapitato il nuovo vertice della cosca. Il politico accusato di associazione mafiosa: "Favori in cambio di voti". Assalto dei boss a Favignana per investire nel turismo

Trapani - deputato indagato si autosospende da Commissione AntiMafia all'Ars : "Il senso di responsabilità e il rispetto che nutro verso la Commissione Antimafia ed il suo presidente, Claudio Fava, mi inducono ad autosospendermi dalla predetta Commissione, in attesa della ...

Mafia : soldi alla famiglia di Messina Denaro. Indagato anche deputato Forza Italia : I Carabinieri hanno fermato con l'accusa di associazione mafiosa ed estorsione gli imprenditori Calogero Luppino, di Campobello di Mazara, Salvatore Giorgi e Francesco Catalanotto di Castelvetrano, ...

Mafia : deputato Fi indagato è membro della Commissione antiMafia Ars : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Stefano Pellegrino, il deputato all'Assemblea regionale siciliana di Forza Italia indagato per corruzione elettorale nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Palermo è Presidente della Commissione Affari istituzionali dell'Ars e componente della Commissione antiMafia. N

