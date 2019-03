La Scala | l’Arabia pronta a un maxi-finanziamento e diventare socia La commissione Ue

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019)Saudita potrebbe entrare nelll’assemblea dei soci del Teatro allacon una donazione di 15 milioni di euro: l’indiscrezione, apparsa su Repubblica, scatena ora la politica, un po’ come era successo con la finale di Supercoppa italiana di calcio. Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura Alberto Bonisoli. Il presidente dellaDiritti Umani del Parlamento Europeo, Antonio Panzeri, ha parlato di “uno schiaffo alla Milano dei diritti“. Il sindaco Beppe Sala concede un’apertura al progetto, purché serva per promuovere la cultura italiana all’estero e le condizioni dell’accordo “siano totalmente trasparenti rispetto alla provenienza dei fondi e agli obiettivi”. Tutto, comunque, verrà discusso durante il cda del 18 marzo: fino ad allora, no comment.Il principe ereditario Moḥammad ...

