La Commissione europea esorta a rispettare la libertà di espressione in Algeria

Le critiche della Commissione europea alla manovra italiana : E il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , aggiunge che 'di Reddito e quota 100 non si è assolutamente parlato nell'Ecofin di febbraio. Secondo le regole europee nessuno può entrare nel merito ...

“Poca crescita - troppo debito” - il giudizio della Commissione europea non fa sconti all’Italia : Processo di riforme «in stallo», le più recenti misure politiche prese dall’attuale governo che «fanno marcia indietro» rispetto al percorso intrapreso in precedenza, una anemia nella crescita legata a «problemi di vecchia data» che continuano a non essere affrontati. Il giudizio della Commissione europea sull’Italia è piuttosto severo, ma non sorp...

La Commissione europea avverte : "Italia mette a rischio resto Eurozoma" : Quest'analisi delle sfide dei singoli paesi è effettuata sullo sfondo di un'economia europea che nel 2019 dovrebbe crescere per il settimo anno consecutivo, ma a un ritmo più moderato . Anche le ...

La Commissione europea dice che la legge di bilancio italiana non avrà effetti positivi : Lo ha stabilito in un lungo rapporto in cui si dice preoccupata del "rischio contagio" per altri paesi dell'eurozona

Nuove norme sugli aiuti statali : Commissione europea innalza sostegno agli agricoltori fino a 25mila euro : Il massimale del sostegno nazionale agli agricoltori sarà aumentato notevolmente, consentendo maggiore flessibilità ed efficienza, in particolare nei periodi di crisi e nelle situazioni in cui è ...

Commissione europea - Indagine su un cartello tra le Case per i ricambi : La Commissione europea starebbe indagando su una possibile violazione delle norme relative alla concorrenza da parte di un nutrito gruppo di Case automobilistiche: a rivelarlo è il periodico tedesco Der Spiegel, secondo il quale i costruttori coinvolti sarebbero FCA, Jaguar Land Rover, Nissan, PSA e Renault. Laccordo avrebbe comportato, secondo lIndagine, un rialzo fino al 25% dei prezzi dei ricambi, ottenuto con laiuto della società di ...

Commissione europea : L’Italia voterà contro il bilancio dell’UE nel maggio 2019 : Matteo Salvini si scaglia contro la Commissione Europea MATTEO Salvini ha inviato un severo avvertimento a Bruxelles, impegnando l’Italia a votare contro il bilancio europeo nel maggio 2019 a seguito delle minacce della Commissione Europea di tenere traccia del progresso economico italiano dopo mesi di scontri. Il vice primo ministro italiano ha avvertito gli italiani che non approvano un bilancio che vedrà tagli enormi alla loro ...

Riforma pensioni : Quota 100 e Rdc bocciati dalla Commissione Europea : Quota 100 e reddito di cittadinanza sono stati bocciati dalla Commissione Europea. Per l'Ue, infatti, la Riforma delle pensioni voluta dal governo Conte avrà un impatto negativo sulla crescita economica del Paese. Intanto, il maxi decreto unico sulle misure in materia previdenziale è ancora in esame presso la Commissione Lavoro al Senato, che sta valutando gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche. Quota 100 aumenterebbe la spesa ...

Secondo un report della Commissione europea anticipato da Repubblica - la legge di bilancio del governo italiano avrà effetti negativi sull’economia : Secondo la Commissione Europea nella manovra finanziaria del governo italiano per il 2019 «non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine». Lo rivela Repubblica anticipando una bozza del Country report, l’analisi che viene fatta annualmente sulle economie dei paesi

Silvio Berlusconi : "Nessuna possibilità di una candidatura di Salvini a presidente della Commissione europea" : "Non c'è nessuna possibilità, proprio per i numeri, per una candidatura di Matteo Salvini alla presidenza della Commissione europea". Silvio Berlusconi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, stronca una eventuale nomina del leader della Lega come presidente della Commissione europea. Incalzato da

Sulla Tav la Commissione europea si aspetta che l'Italia rispetti gli accordi : Sulla Tav la Commissione europea 'si aspetta che il progetto sia concluso secondo l'accordo'. Lo ha detto il portavoce della Commissione, Enrico Brivio, dopo l'incontro tecnico di ieri tra i ...

La nomina fulminea di Martin Selmayr a segretario generale della Commissione europea non ha rispettato le leggi europee - dice un’indagine dell’UE : La mediatrice europea Emily O’Reilly ha chiuso definitivamente il caso relativo al cosiddetto “Selmayr gate”, uno scandalo di cui si era parlato molto nel marzo scorso e che aveva riguardato il principale collaboratore del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.