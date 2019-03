Cessione Trapani | arriva la svolta | tutti i dettagli

calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019)– La proprietà delCalcio, rappresentata da Vittorio Morace e Liberty Lines, comunica ladel 100 per cento delle quote alla società FM Service srl, il cui amministratore unico è Maurizio De Simone. La nuova proprietà ha ampiamente documentato alle parti cedenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità, dichiarando e garantendo altresì la piena sussistenza della capacità economico-finanziaria per portare avanti il progetto delCalcio e nei prossimi trenta giorni sottoporrà agli organismi competenti la documentazione a supporto della propria capacità finanziaria, come da regolamento. Nei prossimi giorni la nuova proprietà terrà una conferenza stampa per illustrare idell’operazione e il programma societario.Le dichiarazioni di Vittorio e Anne Marie Morace: “Quattordici anni bellissimi, esaltanti, indimenticabili. ...

