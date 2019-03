ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) Bagarre a Coffee Break (La7) sulletra il deputato Pd, Luigi, e Lando Maria, segretario generale del Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani).menziona quella che Giuliano Amato nel 1988 definì “la foresta pietrificata”, intendendo il sistema bancario italiano, che poi subì una trasformazione: “Venticinque anni fa, in questo Paese, leerano enti di diritto pubblico. Da lì in poi sono nati due grandi gruppi europei, Unicredit e Intesa, e in mezzo sono rimasteche, in realtà, hanno un po’ conservato quel virus dell’allocazione del credito, non per creare sviluppo, ma per soddisfacimento di criteri politici”. Il parlamentare dem invoca, quindi, un cambiamento del sistema, ma viene interrotto dache osserva: “di cui parla, cioèche hanno mantenuto il virus, negli ...

TutteLeNotizie : Banche, Sileoni vs Marattin: “Nei cda di quelle piccole c’era quasi tutta gente del Pd… - Cascavel47 : Banche, Sileoni vs Marattin: “Nei cda di quelle piccole c’era quasi tutta gente del Pd”. “Ne risponderà penalmente”… -