A Roma confronto tra i festival dell' ' economia civile'

Roma - confronto Di Francesco-squadra : nessun ritiro anticipato : Ore complicate in Casa Roma . Riunione nella notte all'Olimpico tra i dirigenti , subito dopo la pesante sconfitta del derby; poi oggi alla ripresa degli allenamenti in vista della Champions, il faccia ...

' Più Democrazia in Trentino ' * partecipazione popolare : « Il Ministro Fraccaro invita le Associazioni al confronto - a Roma il 20 febbraio »... : La recente cronaca politica non ci lascia indifferenti: l'introduzione di un quorum approvativo del 25% non ci piace affatto e il Ministro lo sa bene. Per Più Democrazia in Trentino e Iniziativa per ...