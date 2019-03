Serie B | Verona-Venezia 1-0 | un acuto di Di Gaudio decide il derby

Probabili Formazioni Torino – Chievo Verona - Serie A 03/03/2019 : Probabili Formazioni Torino – Chievo Verona, Serie A 03/03/2019Lunch match per Torino e Chievo: da un lato i padroni di casa lanciati verso l’Euopa, dall’altra clivensi sempre più vicini alla retrocessione.Torino – Mazzarri punterà nuovamente su Belotti e Iago Falque. In porta ci sarà Sirigu, mentre nella difesa a 3 spazio per Izzo, Nkoulou e Moretti. Sulle fasce Ola Aina e Ansaldi, mentre al centro ci sarà Baselli con ...

TORINO - Sono state rese note dall'Aia le designazioni arbitrali per l'ottava ...

Verona - Il Verona è tornato subito ad allenarsi dopo la trasferta di Lecce .

Video/ Lecce Verona - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 26giornata - : Video Lecce Verona , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita valevole per la 26giornata del campionato di Serie B.

Pallavolo – Serie A1 maschile : prova del nove per la Revivre Axopower - domani la sfida con Calzedonia Verona : Sarà una sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come quella milanese e veronese L’arena dei leoni è pronta: domani sera, alle ore 18.00 con diretta tv su Raisport, la Revivre Axopower Milano sarà impegnata nel ventiduesimo turno di campionato contro i padroni di casa della Calzedonia Verona. All’AGSM Forum sarà sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come ...

Video/ Verona-Salernitana - 1-0 - : highlights e gol del match - Serie B - 25giornata - : Video Verona-Salernitana , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita valevole per la 25giornata del campionato di Serie B.

Serie B : zampata di Pazzini - il Verona piega la Salernitana 1-0 : Nell'anticipo della 25esima giornata di Serie B il Verona riesce a strappare al Bentegodi tre punti fondamentali in chiave promozione contro una Salernitana molto ordinata. Poco dopo la metà della ...

Serie B - Verona-Salernitana 1-0 : gol di Pazzini : Alla fine la matassa la sbroglia il solito Pazzini. Così il Verona riesce a superare una buona Salernitana nell'anticipo della 25ª giornata, conquistando tre punti fondamentali per la corsa alla Serie ...

Risultati Serie B - il Verona torna ‘Pazzo’ : continua la corsa promozione - vittoria di misura contro la Salernitana [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse ...

Serie B : Verona-Salernitana apre la 25/ma giornata LIVE : Verona-Salernitana apre la 25/ma giornata di Serie B Risultati e classifica Verona-Salernitana ore 21 Brescia-Crotone sabato ore 15 Perugia-Cosenza Cittadella-Lecce Pescara-Padova Carpi-Spezia ...

Serie A Verona - Grosso : «Salernitana? Non giocheremo con due punte» : L'ex campione del mondo parla così dei granata: "Contro la Salernitana sarà una partita importante, ma non determinante contro una squadra esperta, matura e fisica: può mettere in difficoltà tutte le ...

Serie B Verona-Salernitana - cambia l'arbitro : c'è Serra : ROMA - Cambio d'arbitro per l'anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma al Bentegodi, venerdì 22 febbraio, alle ore 21.00 tra Verona e Salernitana : sarà Antonio ...

Serie B : Hellas Verona-Salernitana in diretta tv su Rai Sport venerdì 22 febbraio : Il campionato di Serie B proporrà la 25ª giornata nel weekend. L’anticipo in programma venerdì 22 febbraio 2019 vedrà sfidarsi Hellas Verona e Salernitana. Il match verrà giocato alle ore 21.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi e potrà essere guardato in diretta tv su Rai Sport, oltre che su DAZN. I ragazzi di Fabio Grosso sono reduci dalla vittoria in trasferta per 2-1 sul campo dello Spezia. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Luca Mora, ...

Video/ Spezia-Verona - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B - 24giornata - : Video Spezia-Verona , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie B. Gli scaligeri ritrovano i tre punti.